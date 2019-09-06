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Osmanlıspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 4. haftada Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

06.09.2019 16:22 Osmanlıspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 4. haftada Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki idman 1 saat sürdü. Antrenmana tedavileri süren Tugay Kacar, Jovan Blagojevic ve Mehmet Yiğit katılmadı. Hafif adale ağrısı bulunan Hasan Kılıç ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Oyuncuların antrenmana ısınma hareketleriyle başladıkları sonrasında saha kenarına kurulu istasyonlarda hafif kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
Çift kale maç oynayan mor-sarılı ekibin, açma-germe egzersizleriyle idmanı tamamladığı ifade edildi.
Osmanlısporlu futbolcuların antrenmanın ardından mangal yaparak stres attıkları öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bolu, Spor

Kaynak: AA

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