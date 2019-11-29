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Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

29.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:06Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
, TFF 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum'a giden başkent ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sahasında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat süren antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, açma-germe egzersizleriyle son buldu.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Osmanlıspor, Erzurum, Spor

Kaynak: AA

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