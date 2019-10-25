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Osmanlıspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

25.10.2019 14:44Osmanlıspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 1 saat 20 dakika sürdüğü belirtildi.
Çalışmaya tedavisi süren Halil İbrahim Esen'in katılmadığı, bu futbolcunun fitness salonunda bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.
Başkent ekibinin antrenmana sahada yapılan ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı, sonrasında ise fitness salonunda idmana devam ettiği aktarıldı.
Fitness salonunda kuvvet çalışması yapan oyuncuların tekrar sahaya çıkarak pas organizasyonlarında bulunduğu, ardından da idmanı taktik ağırlıklı çalışmayla bitirdiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: AA

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