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Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

02.10.2019 15:12Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra gruplar halinde kuvvet çalışması yapan oyuncular, 1'e 1 hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.
Başkent ekibi, antrenmanın son bölümünde 4 ayrı grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.
Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Beykan Şimşek katılmazken, Tugay Kacar, Todorovic ve Erdem Çetinkaya takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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