Osmanlıspor'da Keyifler Yerinde

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay
'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bir günlük izinin ardından Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Ligde son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent ekibinde, oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, daha sonra gruplar halinde dönüşümlü pas ve minyatür kalelere şut çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda, ameliyat edilen kaleci Ahmet Eyüp
Türkaslan'ın yanı sıra, İranlı Payam Sadeghian ve takım kaptanı Numan Çürüksu
yer almadı. Payam ve Numan'ın tedbir amaçlı çalışmalara katılmadıkları belirtildi.
Altay ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, 16 Aralık
Pazar günü İzmir
'de oynanacak.
Altay
11 Aralık 2018 Salı 20:13