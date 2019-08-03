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Osmanlıspor'da Mustafa Dalcı dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

03.08.2019 20:50 Osmanlıspor'da Mustafa Dalcı dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.
Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırdıklarını belirtti.
Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini dile getiren Karayel, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini ifade etti.
Karayel, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Dalcı için önümüzdeki günlerde kulüp tesislerinde imza töreni düzenlenecek.
Osmanlıspor, geçen sezon play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltılarla elenmişti.
Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren başkent temsilcisi, Bolu kampını tamamladı.
Osmanlıspor, sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Dalcı, Spor

Kaynak: AA

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