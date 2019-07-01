01.07.2019 15:19
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Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi sona eriyor

Osmanlıspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Osmanlı Özköylü, yeni sezonda başkent ekibinde devam etmeyeceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor 'un teknik direktörü Osmanlı Özköylü, yeni sezonda başkent ekibinde devam etmeyeceğini söyledi.
Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Osmanlıspor yöneticileriyle konuştuk. Osmanlıspor şu an farklı bir planlama içerisinde olduğundan, gelecekle alakalı fikir ayrılığı oluştu. Yeni sezonda Osmanlıspor'da devam etmeyeceğiz." diye konuştu.
Osmanlıspor ile 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Özköylü, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda Osmanlıspor'un resmiyette teknik direktörü benim. Sözleşmemiz devam ediyor. İçeride alacaklarımız olduğu için onların ödenmesiyle alakalı bir süreç var. Alacaklarımız ödendikten sonra resmi olarak yollarımızı ayıracağız. Karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Osmanlıspor'da çalıştığımız iki dönemde çok güzel günler geçirdik. Hedefler doğrultusundaki fikir ayrılığından dolayı böyle bir durum söz konusu oldu. Osmanlıspor başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
osmanlıspor , Spor

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