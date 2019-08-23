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Osmanlıspor, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yarın Keçiörengücü ile oynanacak derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.

23.08.2019 15:08 Osmanlıspor, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yarın Keçiörengücü ile oynanacak derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girdi.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki haftanın son antrenmanı yaklaşık 50 dakika sürdüğü bildirildi.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam ettiği ifade edildi. Saha kenarında sprint çalışması yapan oyuncuların bireysel şut çalışmasıyla çalışmayı tamamladıkları belirtildi.
Başkentin mor-sarılı ekibinde tedavisi süren Tugay Kacar dışında eksik bulunmuyor.
Osmanlıspor-Keçiörengücü derbi karşılaşması yarın saat 16.30'da Aktepe Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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