Osmanlıspor Evinde Tek Golle Kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında İstanbulspor
'u 1-0 mağlup etti.
KÜNYE
Stat: Osmanlı Hakemler: Ramazan Keleş
xx, Murat Temel xx, Cemal Alpay xx Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Tugay xx, Mbu xx, Burhan xx (Oğuzhan dk. 86 ?), Hasan, Muhammed Bayır xx, Numan xx, Lembi xx (Beykan dk. 73 x), Anıl xx, Gueye xxx (Mertan dk. 90+1 ?), Yedekler: Abdulaziz, Sinan, Furkan, Ndiaye Teknik Direktör: Osman Özköylü
İstanbulspor: Muhammed Alperen
x, Nascimento xx, Ali Dere
x, İbrahim xx, Onur xx, Cajic xx, Atchom xx (Barış dk. 46 x), Arif xx, Tuncer xx, İbrahim Halil
x (Muhsin dk. 56 x), Bauque x (Muhammed Demirci dk. 70 x) Yedekler: Umut, Yavuzhan, Murat, Akaminko Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı Goller: Gueye (dk. 11 pen.) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Atchom, İbrahim Halil, Tuncer, Onur (İstanbulspor), Tugay, Karcemarskas, Beykan (Osmanlıspor) Kırmızı kart: Ali Dere (dk. 42) (İstanbulspor)
(Cem Geçim/İHA)
İstanbulspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:26