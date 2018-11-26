Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı. 19'uncu dakikada Elazığspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet'in vuruşunu savunma uzaklaştırdı. 29'uncu dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortaya Eric Ayuk'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 31'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Tatos'un vuruşu golle sonuçlandı: 0-1.
GUEYE, SONER'E KAFA ATTI
36'ncı dakikada Gueye'nin kaleci Soner'e sert müdahalesi sonucu hakem faul kararı verdi. Faul kararının ardından Gueye kaleci Soner'e kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kart kararı sonrası 2 takımın futbolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma hakemin araya girmesiyle büyümeden önlenirken Elazığspor'dan Soner sarı kart gördü.
MERTAN BERABERLİĞİ GETİRDİ
59'uncu dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahasında topu alan Mertan'ın savunmayı geçerek yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 65'inci dakikada topla buluşan Kadir'in ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla dışarı çıktı. 70'inci dakikada ceza sahası dışından Lumazu'nun yerden sert vuruşunda top dışarı çıktı.
KARŞILAŞMA 1-1 SONA ERDİ
76'ncı dakikada Muhammed'in sol kanattan ortasında Beykan'ın vuruşuyla top kalecinin parmaklarına değerek direğe çarptı. Kaleci ikinci hamlede topu yakaladı. 88'inci dakikada sağ kanattan açılan ortaya Mertan'ın volesini kaleci Soner kurtardı. Maçta başka gol olmayınca Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı.
Mustafa Kemal Atatürk,Elazığspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:40