Haberler » Spor » Osmanlıspor Futbol Kulübü el değiştiriyor - Spor

Osmanlıspor Futbol Kulübü el değiştiriyor

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Osmanlıspor Futbol Kulübü'nün iş adamı Şenol Ayvaz tarafından satın alındığı iddia edildi.

04.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:12 Osmanlıspor Futbol Kulübü el değiştiriyor

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Kulübü'nün iş adamı Şenol Ayvaz tarafından satın alındığı iddia edildi.

İlk yarı sonunda TFF 1'inci Lig'de 13 puanla 15'inci sırada yer alan Osmanlıspor Futbol Kulübü'nün el değiştirdiği ileri sürüldü. Yönetim kurulu başkanlığını Sadık Dik'in yaptığı Başkent kulübünün yeni sahibinin Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz olduğu iddia edildi. Ayvaz daha önce Trabzon'da Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık yapmıştı.

ANKARASPOR'DAN OSMANLISPOR'A

2004-2005 sezonunda çıktığı Süper Lig'de "Ankaraspor" adıyla 6 sezon aralıksız mücadele eden Başkent ekibi, 2009-2010 sezonunda "Ankaragücü ile arasında sportif rekabeti engelleyici bağ bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir alt lige düşürülmüştü. 1'inci Lig'de mücadelesini sürdüren kulüp 2014-2015 sezonu öncesi "Osmanlıspor" ismini alırken, mavi-beyaz olan renklerini de mor-sarı olarak değiştirdi. 2015-2016 sezonunda tekrar Süper Lig'e çıkan Osmanlıspor, geçen 3 sezonun ardından 2017-2018 sezonu sonunda yeniden 1'inci Lig'e dönmüştü.



Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:19   Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Spor
17:18   Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Emre Kılınç ve Mert Hakan takımdan ayrılmayı düşünmüyor"... - Spor
17:14   Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84 - Spor
17:12   Milli tekvandocu Nur Tatar, Vanlı gençlerle buluştu - Spor
16:58   Basketbolda maçın ardından - Spor
16:43   Damien Comolli, Fabio Coentrao ile anlaşma sağladı - Spor
16:22   Galatasaray'da Arda krizi! Terim ile Cengiz arasında soğuk rüzgarlar esiyor - Spor
15:24   Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı - Spor
15:19   Milan'da Ibrahimovic fırtınası! 9-0'lık maçta ağları sarstı - Spor
14:56   ABD ile İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı! - Spor
4.01.2020 17:33:14