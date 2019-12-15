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Osmanlıspor galibiyeti unuttu

TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

15.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:02Osmanlıspor galibiyeti unuttu
TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen 'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Başkent ekibi, ligdeki son galibiyetini 9. haftada 2-1'lik skorla sahasında Akhisarspor karşısında elde etti. Mor-sarılılar, daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Akhisarspor galibiyetinin ardından Eskişehirspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a mağlup olan başkent temsilcisi, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı.
Osmanlıspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı.
Bugün konuk olduğu Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilen ve 11 puanda kalan Osmanlıspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sıkıntılı bir süreçten geçen mor-sarılılar, son 9 haftada ise 7 mağlubiyet yaşadı.
Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Osmanlıspor, gelecek hafta sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: AA

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