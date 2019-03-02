02 Mart 2019, 18:43
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Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep: 0-1

Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep: 0-1

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Habip TiryakiOSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Ndiaye, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç, Ayuk (Dk. 56 Privat), Sinan Kurt (Dk. 56 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk.



STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Habip Tiryaki

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Ndiaye, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç, Ayuk (Dk. 56 Privat), Sinan Kurt (Dk. 56 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 67 Galip Güzel)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia (Dk. 79 Kubilay Aktaş), Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan, Kerim Avcı (Dk. 88 Uğur Arslan Kuru), Igor, Sow (Dk. 70 Kenan Özer)

GOL: Dk. 14 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Mertan Caner Öztürk, Caner Arıcı (Osmanlıspor) - Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu, Günay Güvenç, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. Bora Füzesi, Caner Arıcı, Spor
Kaynak: DHA


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