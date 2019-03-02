Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep: 0-1

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Tugay Kaan
Numanoğlu, Mehmet Yıldırım
, Habip Tiryaki
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Ndiaye, Numan Çürüksu
, Muhammed Bayır
, Lumanza, Hasan Kılıç
, Ayuk (Dk. 56 Privat), Sinan Kurt (Dk. 56 Beykan Şimşek
), Burhan Eşer
, Mertan Caner Öztürk
(Dk. 67 Galip Güzel)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç
, Oğuz Ceylan, Ahmet Kesim
, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu
, Segbefia (Dk. 79 Kubilay Aktaş
), Gökhan Alsan
, Oğulcan Çağlayan
, Kerim Avcı
(Dk. 88 Uğur Arslan
Kuru), Igor, Sow
(Dk. 70 Kenan Özer
)
GOL: Dk. 14 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep
)
SARI KARTLAR: Mertan Caner
Öztürk, Caner Arıcı (Osmanlıspor) - Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu, Günay Güvenç, Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Bora Füzesi, Caner Arıcı, Spor
Kaynak: DHA