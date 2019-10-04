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Osmanlıspor gol organizasyonları denedi

TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

04.10.2019 16:06Osmanlıspor gol organizasyonları denedi
TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Osmanlıspor, Hatayspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Hafif adale ağrıları bulunan Beykan Şimşek, Mehmet Yiğit ve Todorovic takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Mor-sarılı ekip, antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen başkentli oyuncular, çabukluk çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde şut ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip çalışmaları sonlandırdı - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
ERKAN:Kırmızı kart operasyonları bitince sizde bittiniz. Ahha gökçekler ah sizi ne koruyorlardı.
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