Osmanlıspor İstanbul'da Kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, İstanbul
deplasmanında Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Stat: Ümraniye İlçe Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Emin Yıldırım
xx, Ali Can
Alp xx Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Tarık Tekdal xx, Oğuz Ceylan xx, Mücahit Albayrak x, Appindangoye xx, Vasilogiannis xxx, Emircan Altıntaş
x (Atabey Çiçek
dk. 56 x), Serkan Göksu
x (Recep Aydın
dk. 46 x), Timur Temeltaş x (Bahadır Taşdelen
dk. 67 x) Madinda x, Leandrinho x Yedekler: Metin Erol
, Merthan Açıl
, Yasir Subaşı
, Muhammed Gönülaçar Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Anıl Karaer
xxx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu
xx, N'Diaye xxx, Mbu xxx, Lembi xx (Sinan Kurt dk. 90 ?), Tugay Kaçar xx, Burhan Eşer
xx (Beykan Şimşek
dk. 84 ?), Hasan Kılıç
xxx, Mertan Caner
xx (Furkan Yaman
dk. 80 ?) Yedekler: Abdülaziz
Demircan, Ali Eren
, Sadeghian, Furkan Özçal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Hasan Kılıç (dk. 48) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Serkan Göksu, Leandrinho (Ümraniyespor), Mertan Caner, Karcemarskas, Lumanza, Muhammed Bayır (Osmanlıspor)
(İHA)
İstanbul
02 Aralık 2018 Pazar 17:16