02 Aralık 2018, 17:16
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Osmanlıspor İstanbul'da Kazandı

Osmanlıspor İstanbul

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Stat: Ümraniye İlçe Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Emin Yıldırım xx, Ali Can Alp xx Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Tarık Tekdal xx, Oğuz Ceylan xx, Mücahit Albayrak x, Appindangoye xx, Vasilogiannis xxx, Emircan Altıntaş x (Atabey Çiçek dk. 56 x), Serkan Göksu x (Recep Aydın dk. 46 x), Timur Temeltaş x (Bahadır Taşdelen dk. 67 x) Madinda x, Leandrinho x Yedekler: Metin Erol, Merthan Açıl, Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar Teknik Direktör: İsmet Taşdemir Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Anıl Karaer xxx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xx, N'Diaye xxx, Mbu xxx, Lembi xx (Sinan Kurt dk. 90 ?), Tugay Kaçar xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 84 ?), Hasan Kılıç xxx, Mertan Caner xx (Furkan Yaman dk. 80 ?) Yedekler: Abdülaziz Demircan, Ali Eren, Sadeghian, Furkan Özçal Teknik Direktör: Osman Özköylü Gol: Hasan Kılıç (dk. 48) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Serkan Göksu, Leandrinho (Ümraniyespor), Mertan Caner, Karcemarskas, Lumanza, Muhammed Bayır (Osmanlıspor)

(İHA) İstanbul
02 Aralık 2018 Pazar 17:16



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