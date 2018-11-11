Osmanlıspor - İstanbulspor: 1-0

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Ramazan Keleş
, Murat Temel, Cemal Alpay
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç
, Tugay Kacar, Lumanza (Dk. 73 Beykan Şimşek
), Ayuk, Burhan Eşer
(Dk. 86 Oğuzhan Erdoğan
), Magaye (Dk. 90 Mertan Caner
Öztürk)
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal
, Bauque (Dk. 71 Muhammed Demirci), Wellington
, Onur Ergün
, Etoga (Dk. 46 Barış Örücü), Tuncer Duhan Aksu
, Cajic, Arif Morkaya
, Ali Dere
, İbrahim Halil
Çolak (Dk. 56 Muhsin Yıldırım
), İbrahim Yılmaz
GOL: Dk. 11 (P) Magaye (Osmanlıspor)
KIRMIZI KART: Dk. 41 Ali Dere (İstanbulspor
)
SARI KARTLAR: Tugay Kacar, Karcemarskas, Beykan Şimşek (Osmanlıspor) - Etoga, İbrahim Halil Çolak
, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün (İstanbulspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Ramazan Keleş,Beykan Şimşek
11 Kasım 2018 Pazar 21:25