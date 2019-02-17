Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: 3-0

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Caner Ak, Emin Yıldırım
, Ali Can
Alp
OSMANLISPOR: Abdulaziz Demircan
, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Muhammed Bayır
, Lumanza, Hasan Kılıç
(Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya
), Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 46 Galip Güzel), Burhan Eşer
(Dk. 79 Beykan Şimşek
), Magaye
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar, Arda Belen
, Can Sıkılmaz, Berkay
Yılmaz, Emre Eser (Dk. 90 Oğuz Eken), Cihan Aydın
(Dk. 87 Toykan Topuz), Fatih
Tultak, Arif Bostancı (Dk. 72 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı
, Batuhan Kurt
GOLLER: Dk. 30 - Dk. 90+3 Magaye, Dk. 53 Ayuk (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Caner Arıcı (Osmanlıspor) - Arda Belen, Berkay Yılmaz, Arif Bostancı, Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor
)
Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: DHA