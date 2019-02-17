17 Şubat 2019, 18:16
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Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u 3-0 Yendi

Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı Hakemler: Caner Ak xx, Emin Yıldırım xx, Ali Can Alp xx Osmanlıspor: Abdulaziz xx, Caner xx, Sinan xx (Galip dk. 46 xx), Ayuk xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 79 x), Hasan xx (Atakan dk. 70 x), Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx, Magaye Gueye xxx Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet Teknik Direktör: Osman Özköylü Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda x, Ahmet x, Fatih xx, Berkay xx, Can x, Hüseyin xx, Emre x (Oğuz dk.90 ?), Batuhan xx, Cihan x (Toykan dk. 87 ?), Arif xx (Berk dk. 72 x) Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih Teknik Direktör: Taner Öcal Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor)

(Cem Geçim/İHA)
Kaynak: İHA


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