Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u 3-0 Yendi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor
'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı Hakemler: Caner Ak xx, Emin Yıldırım
xx, Ali Can
Alp xx Osmanlıspor: Abdulaziz xx, Caner xx, Sinan xx (Galip dk. 46 xx), Ayuk xx, Burhan Eşer
xx (Beykan Şimşek
dk. 79 x), Hasan xx (Atakan dk. 70 x), Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx, Magaye Gueye xxx Yedekler: Castanero, Todorovic, Privat, Mehmet Teknik Direktör: Osman Özköylü
Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda x, Ahmet x, Fatih
xx, Berkay
xx, Can x, Hüseyin xx, Emre x (Oğuz dk.90 ?), Batuhan xx, Cihan x (Toykan dk. 87 ?), Arif xx (Berk dk. 72 x) Yedekler: Ferhat, Abdullah, Sezer, Fatih Teknik Direktör: Taner Öcal Goller: Magaye Gueye (dk. 30 ve 90+3), Ayuk (dk. 52) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Caner (dk. 58) (Osmanlıspor), Arda (dk. 29), Berkay (dk. 31), Arif (dk. 53), Fatih (dk. 74) (Kardemir Karabükspor)
(Cem Geçim/İHA)
Kaynak: İHA