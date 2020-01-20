Haberler » Spor » Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı - Spor

Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

20.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:58Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor galibiyetinin ardından hazırlıklarına ara vermeyen mor-sarılılar, Batıkent Tesisleri'nde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmet Taşdemir'in saha içerisinde yaptığı kısa motivasyon ve oyuncularına teşekkür toplantısının ardından antrenmana geçildi.
Boluspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme koşusu yaparken, karşılaşmada kısa süre görev alan ve oynamayan oyuncular ise ısınma koşusunun ardından dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:55  Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
21:00  Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor
20:59  Galatasaray 81-70 BOTAŞ
20:59  Fenerbahçe, kupadaki Hes Kablo Kayserispor maçına hazır
20:58  Futbol: Süper Lig
20.01.2020 21:05:23