Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmanlıspor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:02
Osmanlıspor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor , Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Mor-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama mesajında, "Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla sadece Türkiye 'de değil, dünyada da adından söz ettirme başarısı gösteren AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, global olarak yaşadığımız şu zor günlerde tüm çalışanlarına başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Osmanlıspor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha! Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha!
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

21:38: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya kutlama mesajı - Haber 21:38: Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı Açıklaması - Haber 21:36: Öztrak: "Yasa 'karantinaya alınanların giderini karşılayın' diyor" - Haber 21:35: İstanbul Adliyesinde yeni korona virüs tedbiri - Haber 21:34: İzmir'de kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 21:10: Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı - Haber 21:04: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber