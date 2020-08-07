Osmanlıspor sezonu açtı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Mor-sarılı başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını için bugün kulübün Batıkent Tesisleri'nde toplandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Oyuncular ve teknik heyet saha içerisinde yapılan kısa toplantının ardından çalışmalara başladı. Teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenmana, oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 15'er dakikalık üç bölüm halinde yapılan koşunun ardından açma germe egzersizleriyle çalışmalar son buldu. Mor-sarılılar yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.

Başkan Yardımcısı Özbek'ten Başkan Katipoğlu'na ziyaret

Öte yandan Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nu makamında ziyaret etti. Özbek, yeni sezon öncesi Başkan Katipoğlu'na başarı dilekleri ve kazasız belasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan Katipoğlu, "Aramızda 25 yıllık dostluğumuz bulunan değerli kardeşim Yılmaz Özbek'e bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Zamanını ayırarak ziyaretimize gelmesi bizi gururlandırdı. Kadim dostum Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyespor adını taşıdığımız yıllarda bu kulübe büyük emekleri olmuştur. Bu kulüp böylesine değerli insanlara çok şey borçludur. Kendisine bir kez daha desteklerinden ve ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA