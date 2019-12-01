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Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de son 7 maçının 6'sını kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, son 7 haftada 6 mağlubiyet yaşadı.

01.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:34Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de son 7 maçının 6'sını kaybetti
TFF 1. Lig ekiplerinden , son 7 haftada 6 mağlubiyet yaşadı.
Ligin 13. haftasında dün deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenilen başkent ekibi, üst üste 4. maçını kaybetti.
Sezona maliyeti yüksek ve sözleşmesi sona eren oyuncularla yollarını ayırarak başlayan mor-sarılı ekip, son 7 haftada 6. yenilgisini aldı.
Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele eden Osmanlıspor, 7 haftalık süreçte tek galibiyetini sahasında Akhisarspor karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
Başkent temsilcisi, söz konusu dönemde Hatayspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a mağlup oldu.
Bu sezon üç puan silme cezası da alan Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altay'ı konuk edecek.
10 puan ve averajla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Osmanlıspor'un, son 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
HaftaKarşılaşmaSkor
7.Osmanlıspor-Hatayspor0-1
8.Fatih Karagümrük-Osmanlıspor 2-0
9.Osmanlıspor-Akhisarspor2-1
10. Eskişehirspor-Osmanlıspor3-2
11.Giresunspor-Osmanlıspor2-1
12. Osmanlıspor-Adana Demirspor2-3
13. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor2-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: AA

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