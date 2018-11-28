Osmanlıspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 2 Aralık
Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenmana salonda kuvvet çalışması yaparak başlayan mor-sarılılar, daha sonra sahaya geçti.
Ligde 13. haftadaki Tetiş Yapı Elazığspor
maçında uzun süre forma giyen oyuncular, koşuyla günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.
İdmana, ameliyat edilen kaleci Ahmet Eyüp
Türkaslan ile soğuk algınlığı bulunan futbolcular Furkan Özçal
, Beykan Şimşek
, Caner Arıcı
ve Mertan Caner
Öztürk katılmadı.
Aralık
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:45