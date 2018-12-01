Osmanlıspor, Ümraniyespor Maçına Hazır

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oynayan mor-sarılılar, taktik çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.
Kart cezalısı oldukları için Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek Magaye Gueye ile Caner Arıcı, idmanın son bölümünde takımdan ayrı bireysel çalıştı. Ameliyat edilen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, antrenmanda yer almadı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yarın yapılacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:18