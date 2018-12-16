16 Aralık 2018, 16:31
»»

Osmanlıspor'un Yükselişi Sürüyor

Osmanlıspor

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Altay'ı tek golle geçen Osmanlıspor, çıkışını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Altay'ı tek golle geçen Osmanlıspor, çıkışını sürdürdü.

Başkent temsilcisi, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü geldikten sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

Mor-sarılı ekip, Özköylü yönetimindeki ilk maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Ligin 12. haftasında Osmanlı Stadı'nda yapılan karşılaşmayı 1-0 kazanan başkent ekibi, üç maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle 13. haftada Tetiş Yapı Elazığspor ile Bolu'da karşılaşan mor-sarılılar, 36. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Daha sonra konuk olduğu Ümraniyespor'un (0-1) yenilmezlik serisini sonlandıran Osmanlıspor, geçen hafta Bolu'da Afjet Afyonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun 16. haftasında da deplasmanda Altay'ı, Burhan Eşer'in 88. dakikada attığı golle 1-0 yenen Osmanlıspor, çıkışını sürdürdü.

Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak üst sıralara yaklaşan Osmanlıspor, 16. hafta sonunda 26 puana ulaştı.
16 Aralık 2018 Pazar 16:31



YORUMLAR