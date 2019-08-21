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Osmanlıspor yağmur altında çalıştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 2. hafta Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

21.08.2019 15:16 Osmanlıspor yağmur altında çalıştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 2. hafta Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılı ekip, daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluk çalışması yaptı.
Gruplar halinde pas organizasyonunda bulunan oyuncular, dar alanda çift kale maç oynadı.
Tedavisine devam edilen Tugay Kacar, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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