OSMEK Kursiyeri öğrenci yetiştiriyor

Vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan kursiyerler, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda açtıkları filografi sergisi ile ziyaretçileri büyüledi. Hat sanatı, müzik aletleri, çeşitli amblemler ve çiçeklerin konu edildiği serginin açılışında konuşan kurs eğitmeni Nagihan Karyağmaz, kendisinin de OSMEK kurslarından yetiştiğini söyledi.

"Kursiyerlerimiz Meslek Öğrenirken Terapi Gördü"

Kursiyerleri ile birlikte omuz omuza vererek güzel bir işe imza attıklarını belirten Karyağmaz, "Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatını, yıl boyunca Seyyid Usül ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde kursiyerlerimize öğrettik. Kadınlarımız bu süreçte sosyalleşme imkanı bularak, hem meslek öğrendiler, hem de terapi gördüler. En önemlisi kendilerini değerli hissettiler. 120 saat modüllü eğitimimizde üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubu ve cinsiyetten kursiyer bulunuyor. Çoğunun hobi amaçlı geldiği kursta, çalışmalarını başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını alıyor. Aynı zamanda kursiyerlerimiz el emekleri ile aile bütçelerine katkı sağlıyor" dedi.

"Sanatın Yaşı Olmaz"

Sosyalleşmek ve stres atmak amacıyla filografi kursuna geldiğini ifade eden 60 yaşındaki kursiyer Şerife İlçin ise, "Arkadaşımın tavsiyesiyle hobi olarak başladığım eğitimim, sergiyle taçlandı. Filografi her bayanın yapabileceği, stresini atabileceği, mutlu olacağı bir sanat. Her tabloya başlarken duyulan heyecan ve sonrasında ortaya çıkan eserin verdiği mutluluk tarifsiz. Sanatla uğraşmanın yaşı olmaz. Kimse evde boş oturmasın. Önümüzdeki dönemde inşallah rölyef kursuna başlayacağım. Belediye bünyesinde açılan kurslara herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından sergiyi gezen kursiyerler, sergi sonunda kendilerine böyle bir fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.