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OSMEK kursiyerlerine meme kanseri konferansı

Osmangazi Belediyesi, OSMEK'te eğitim gören kadın kursiyerler için meme kanseri konusunda seminer düzenledi.

14.10.2019 14:05OSMEK kursiyerlerine meme kanseri konferansı
Osmangazi Belediyesi, OSMEK'te eğitim gören kadın kursiyerler için meme kanseri konusunda seminer düzenledi.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde Medicalpark Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Engin Ovalıoğlu, kursiyerlere çağımızın hastalığı olan kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verdi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen seminerde kadınların kendilerini ihmal etmemeleri gerektiğini belirten Dr. Ovalıoğlu, "Dünyada her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Göğüste elle muayene bulguları bizim için çok önemli. Belirli periyotlarla bu muayeneyi her kadın yapmalı. Erken teşhis tedavinin başarısını etkileyen çok önemli bir unsurdur. 40 yaşını geçen kadınların hiçbir şikayetleri olmasa da yılda bir kez hekim muayenesinden geçmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca KETEM'de iki yılda bir ücretsiz olarak mamografi çektirmelerini öneriyoruz" dedi.

Klinik Psikolog Esma Kınalı da, kanser sürecinde ruh sağlığı ve psikolojik destek konusunda kadın kursiyerleri bilgilendirdi. Aynı zamanda doktorlar, seminer sonunda kursiyerlerden gelen soruları cevaplayarak merak ettikleri konularda katılımcılara yol gösterdi. Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ise desteklerinden dolayı Medicalpark Bursa Hastanesi'ne teşekkür ederek, eğitim veren doktorlara hediye verdi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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