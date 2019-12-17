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OSMEK'te Filografi Kursu Büyük İlgi Görüyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan filografi kursunda bu sanatın inceliklerini öğrenen kadınlar, sabırla örülen tellerden şaheserler ortaya çıkartıyor.

17.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:10OSMEK'te Filografi Kursu Büyük İlgi Görüyor

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde verilen filografi eğitimlerinde kursiyerler; çivi çakma, tel tutma, tel örme ve desen çıkarmanın inceliklerini öğreniyor. 17 öğrencinin olduğu kursta, üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubundan kursiyer bulunuyor. Kursiyerlerin elinde titizlikle işlenen tablolar, el emeği göz nuru eserlere dönüşüyor. Kursiyerler yapmış oldukları eserleri satarak aile bütçelerine katkı da sağlıyor.

"Filografi İnsana En Çok Sabrı Öğretiyor"

Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatını yaşatmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten kurs eğitmeni Nagihan Karyağmaz, "Bir çivi sanatı olan filografiyi yeniden canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Burada kursiyerlerimizin kalbine dokunuyoruz. Filografi sanatı, çivilerin çakılma aşamasından örgüye geçiş sürecine kadar insana en çok sabrı öğretiyor. 120 saat modüllük kursumuzda hat sanatından doğal figürlere kadar her türlü çalışmayı kursiyerlerimize aktarıyoruz. Kursumuza olan ilgiden oldukça memnunum. Özellikle ev hanımlarımızın bir sanatla uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi kursumuza davet ediyorum" dedi.

"Kaba Malzemeden Narin İşler Çıkartıyoruz"

Sosyalleşmek ve stres atmak amacıyla kursa geldiğini belirten kursiyer Burçin İnan ise günlerinin dolu dolu geçtiğini söyledi. İnan, "Filografi göründüğü kadar kolay bir sanat değil. Kaba malzemeden narin işler çıkartıyoruz. Ancak, iş bitip emeğimizin sonucunu görünce çok mutlu oluyoruz. Ben 3 yıldır kursa aralıksız devam ediyorum. Bugüne kadar 20 adet tablom oldu. Yaptığım çalışmaları satıp aile bütçeme katkı sağlıyorum. Kimse evde boş oturmasın. Sanatla uğraşmanın cinsiyeti ve yaşı olmaz.


Osmangazi Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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