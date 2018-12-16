Rueters, Tüm Dünyaya Duyurdu! 15 Bin Savaşçı, Türkiye'den Gelecek Emri Bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi yaptığı açıklamada Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatacağını açıklamıştı.

REUTERS, TÜM DÜNYAYA DUYURDU

Bu açıklama sonrası Afrin ve Zeytin Dalı, operasyonlarına da katılan ÖSO'dan destek haberi geldi. Özgür Suriye Ordusu'nu da (ÖSO) bünyesinde barındıran Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütüne yönelik olası bir operasyona 15 bin savaşçıyla destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. ÖSO'nun açıklamasını Reuters tüm dünyaya duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.

"BİZ TÜRKİYE İLE KARDEŞİZ"

Münbiç sınırı Seyade bölgesinde 2 yıldır nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerlerden biri, "Biz Sultan Murat birliğine bağlıyız. Biz gece gündüz nöbet tutuyoruz. Biz Türkiye ile kardeşiz. Onlar bizimle, teşekkür ederiz. Karşımızda 6 tane PYD-YPG mevzisi bulunmakta, onların her hareketini takip ediyoruz" dedi.

"FIRAT KALKANI" VE "ZEYTİN DALI" BİRLİKTE YAPILMIŞTI

Türkiye, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak "Fırat Kalkanı" ve 2018 yılında Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı harekâtlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde ÖSO ile gerçekleştirmişti.