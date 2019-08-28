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- ÖSO'dan Suriye'de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı

- ÖSO'dan Suriye'de Huzur Operasyonu: 67 gözaltıEL BAB - Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde başlattığı 'Huzur Operasyonu'nda 67 kişiyi gözaltına altı.

28.08.2019 20:10
- ÖSO'dan Suriye'de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı
EL BAB - Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde başlattığı 'Huzur Operasyonu'nda 67 kişiyi gözaltına altı.
Özgür Suriye Ordusu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan Afrin, El- Bab, Cerablus bölgelerinde, Esad rejimi ajanları ve çetelere yönelik "Huzur Operasyonu" başlattı. Pazartesi günü başlayan operasyon kapsamında terör örgütlerine yardım eden ve suç çetelerine üye olan 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü YPG/PKK'ya da yardım edenlerin yer aldığı belirtildi
- ÖSO'dan Suriye'de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı

Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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