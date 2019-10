Öso grupları tek çatı altında toplandı

ÖZGÜR Suriye Ordusu'nu oluşturan ve daha önce Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi adı altında birleşen gruplar yeni düzenleme ile tek çatı altında toplandı ve Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Düzenli orduya geçiş yapan Milli Ordu, ilk hedefin, Türkiye'nin olası Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatında Türk askeri ile birlikte hareket etmek olduğunu duyurdu.Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa beraberinde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selim İdris, ÖSO gruplarının komutanları ile birlikte Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenledi. Bir otelde yapılan toplantıda ÖSO'nun bundan sonra tek çatı altında toplandığı ve düzenli orduya geçiş yaptığı duyuruldu.Fırat Kalkanı Harekatı sırasında kurulan Milli Ordu ve İdlib ile Hama bölgesindeki grupların oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin bundan sonra tek çatı altında toplanarak Savunma Bakanlığı'na bağlı hareket edeceğini duyuran Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, oluşturulan ordunun Suriye topraklarını her türlü zulüm, ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabasını sürdüreceğini kaydetti.En önemli ilkelerinin ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Abdurrahman Mustafa, "İdlib, Hama ve kırsal ile sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.Abdurrahman Mustafa, 50 bin askerden oluşan yeni ordunun Türkiye'nin olası Fırat'ın doğusuna yönelik harekatına da destek olacağını ifade ederek, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu Türk askeri ile omuz omuza çarpışmıştır. Herkesin bildiği üzere Fırat'ın doğusundaki halkımız katliamlara maruz kalmış köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmaktır" dedi.Mustafa, üstlendikleri sorumluluğun gereğini yerine getireceklerini ifade ederken, kendilerine her zaman destek olan Türkiye'ye de teşekkür etti.Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selim İdris ile ÖSO gruplarının komutanları da yeni oluşum ile düzenli orduya geçiş yapacaklarını ve Suriye'nin özgürleşmesi için çabalayacaklarını kaydetti. İdris ve diğer komutanlar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'nin yapacağı harekata da katılmayı ve bölgeyi güvenli hale getirerek oluşturulmak istenen terör koridorunu sonlandıracaklarını dile getirdi.- Şanlıurfa