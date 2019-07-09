09.07.2019 10:11
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ÖSO'ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü

ÖSO

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Çobanbey beldesinde dün akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Çobanbey beldesinde dün akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de ÖSO bünyesindeki askeri polis sorumlu yardımcısının aracına yerleştirilen bomba, gece saatlerinde patlatıldı.
Söz konusu polisin araç içerisinde bulunan oğlu hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Güvenlik güçleri eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından yapıldığı üzerinde duruyor.
Kaynak: AA
Suriye, Kilis, Güncel

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