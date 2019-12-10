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OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:32OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın AA'nın
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aydın, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Aydın, haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafını tercih ederek, "Farklı düşüncelerin birbirleriyle barışık olması insanlığın geleceği için çok önemli. Daha yaşanabilir bir dünya için bu fotoğrafa oy verdim." dedi.
Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy veren Aydın, söz konusu fotoğrafın her şeye rağmen yaşama sevincini anlattığını söyledi.
Aydın, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafını seçerek, "Atların gölgesi aslından daha güzel çıkmış. Bu karede her şey çok güzel ve herkes spor yapıyor." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi, Orhan Aydın, Aydın, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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