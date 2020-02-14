ÖSYM, 2019-TUS ve STS değerlendirme raporlarını yayımladı

ÖSYM, 2019-TUS, STS 1'inci dönem ve 2'nci dönem değerlendirme raporu yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), uyguladığı sınavların değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) 1'inci dönem ve 2'nci dönem değerlendirme raporları yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şeffaflık anlayışı içerisinde 18'inci değerlendirme raporunun kamuoyuyla paylaşıldığını söyleyerek, "Gerçekleştirmiş olduğumuz sınavlara ilişkin hazırladığımız raporlardaki analiz ve değerlendirmelerin, sınavlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğinin ve sınavların şeffaf bir şekilde uygulandığının göstergesi olduğu kanaatindeyiz. Bu raporlar, ÖSYM'nin temel değerlerinden hesap verebilir olmayı gerçekleştirmenin bir parçasını oluşturmaktadır. Değerlendirme raporlarının 18'incisi olan 2019 TUS-STS 1'inci ve 2'nci dönem değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaşmanın sevincini yaşamaktayız" açıklamasında bulundu.

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2019-TUS-STS 1'inci dönem ve 2'nci dönem değerlendirme raporu, 14 Şubat itibarıyla ÖSYM'nin ' http://osym.gov.tr ' internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlandı. Raporda 2019-TUS- STS'nin detaylı analizleri ve üniversitelerin bu sınavlardaki başarı sıralamaları yer alıyor.

2019-TUS-STS RAPORU

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 1'inci ve 2'nci dönem olmak üzere iki kez yapılan bir sınav olma özelliği taşıyor. TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki oturumdan oluşmakta. TTBT ile KTBT için 120'şer soru bulunan testlerin süresi ise 150 dakika. Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji, Dahiliye, Pediatri, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum olmak üzere 11 farklı alandan oluşan sınav, hem temel tıp bilgilerini hem de tıbbi kavram ve hastalıkların değerlendirilmesine yönelik bilgileri ölçmekte. Adayların TTBT ve KTBT'de verdikleri cevaplar değerlendirilerek Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T Puanı), Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K Puanı) ve Sözleşmeli Aile Hekimleri için Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A Puanı) hesaplanıyor.

2019 TUS 1'inci dönem doğru cevap ortalaması daha önceden belirlenerek; TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 51,80 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 64,88 olarak saptandı. 2019 TUS 1'inci dönemi TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,43 iken, KTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,54 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde 2019 TUS 1'nci Dönem TTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; KTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,90 olduğu görüldü.

2019 TUS 2'nci dönem için de doğru cevap sayısı ortalaması daha önceden belirlendi. Buna göre TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 53,48 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 63,42 olarak saptandı. 2019 TUS 2'nci dönem TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,45 iken, KTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,53 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde TTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; KTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,91 olduğu görüldü.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği' ile Yükseköğretim Genel Kurulunun kararları uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için YÖK Tıp Doktorluğu alanında başvuran ve YÖK tarafından sınava girmelerine karar verilen adayların STS 1'nci aşamasına ve/veya 2'nci aşamasına girmeleri gerekiyor.

2019 STS için doğru cevap sayısı ortalaması daha önce belirlenerek 1'inci dönem 1'inci aşama doğru cevap sayısı ortalaması 26,97 ve 2'nci aşama doğru cevap sayısı ortalaması 40,70 olarak saptandı. 2019 STS 1'inci dönem 1'inci aşamanın ortalama güçlük düzeyi 0,22 iken, 2'nci aşamanın ortalama güçlük düzeyi 0,34 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde 2019 STS 1'inci dönem 1'inci aşamaya ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,79; 2'nci aşamaya ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,89 olduğu görüldü.

2019 STS için doğru cevap sayısı ortalaması ise 2'nci dönem 1'inci aşama doğru cevap sayısı ortalaması 27,79 ve 2'nci aşama doğru cevap sayısı ortalaması 40,38 olarak belirlendi. 2019 STS 2'nci dönem 1'inci aşamanın ortalama güçlük düzeyi 0,23 iken, 2'nci aşamanın ortalama güçlük düzeyi 0,34 olarak hesaplandı. Güvenirlik analizinde 2019 STS 2'nci dönem 1'inci aşamaya ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,81; 2'nci aşamaya ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,89 olduğu görüldü.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA