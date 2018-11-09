ÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin takvim açıklandı. Takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS
) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak. ÖSYM, '2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni açıkladı. Takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanacak. 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS
) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta açıklanacak. 2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs
'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. 2019-ALES/2 ise 22 Eylül
'de gerçekleştirilecek sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık
'ta açıklanacak. 24 Mart'ta yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) sonucu 19 Nisan'da, 8 Eylül'de yapılacak 2019-YDS/2 1 Ekim'de, 1 Aralık'ta yapılacak 2019-YDS/3 ise 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.
(Pelin Üzek Kılıç/İHA)