ÖSYM 2020 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan sınavların tarihleri merak ediliyor. Binlerce öğrenciye üniversiteli olma imkanı veren 2020 YKS tarihi en çok merak edilen sınav. Bununla birlikte lisans eğitimine geçmek isteyenler DGS, memur olmanın şartı olan KPSS ve memurların dil seviye tespitini yapan YDS tarihleri ve ALES açıklanacak 2020 ÖSYM takvimi ile belli olacak.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2020 sınav takvimini henüz açıklamadı. Fakat geçen seneye baktığımızda ÖSYM sınav takvimi Kasım ayında belli olmuştu. ÖSYM düzenlediği sınavların başvuru, sınav ve yerleştirme tarihlerini yayınladığı takvimle duyuruyor. Güncel ÖSYM sınav takvimine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

GEÇEN SENE HANGİ SINAV NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

YKS TARİHLERİ

ÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimi'ne göre, 15-16 Haziran 2019'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınmaya başlandı, sonuçlar ise 18 Temmuz 2019'da açıklanmıştı.

12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapıldı.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI TARİHLERİ

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirildi. DGS sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklandı.

KPSS TARİHLERİ

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapıldı.

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlendi. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta açıklandı.

ALES TARİHLERİ

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapıldı ve sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklandı.

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.