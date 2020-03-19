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ÖSYM, 9 sınav tarihini güncelledi (2)- Yeniden

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), mart, nisan, mayıs ve eylül ayında yapılması planlanan 9 sınav tarihini güncelledi.

19.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:09
ÖSYM, 9 sınav tarihini güncelledi (2)- Yeniden

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), mart, nisan, mayıs ve eylül ayında yapılması planlanan 9 sınav tarihini güncelledi.

ÖSYM, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı sınav takvimini güncelledi. Konuyla ilgili ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasının önlenmesi amacıyla böyle bir tedbir alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 3 Mayıs 2020 tarihinde, 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın 3 Ekim 2020 tarihinde, 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın 17 Mayıs 2020 tarihinde, 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 2 Mayıs 2020 tarihinde, 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 16 Mayıs 2020 tarihinde, 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 20 Eylül 2020 tarihinde, 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 10 Mayıs 2020 tarihinde, 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın 29 Ağustos 2020 tarihinde, 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Eylül, Güncel

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