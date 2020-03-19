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ÖSYM açıkladı: Sınav tarihleri değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.

19.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:15
ÖSYM açıkladı: Sınav tarihleri değişti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.
Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi sonrasında tedbirler arttırıldı. Türkiye genelinde çok sayıda kişinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ertelendi. ÖSYM'nin sınav takvimi güncellenerek osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Buna göre e-YDS/4'ün 2 Mayıs'ta, MSÜ'nün 3 Mayıs'ta, ALES/1'in 10 Mayıs'ta, e-YDS/5'in 16 Mayıs'ta, YDS/1'in 17 Mayıs'ta, ALES/2'nin 16 Ağustos'ta, İSG/1'in 29 Ağustos'ta, EKPSS'nin 20 Eylül'de, DİB-MBSTS'nin 3 Ekim'de yapılacağı açıklandı.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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