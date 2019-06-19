ÖSYM AİS giriş: DGS giriş yerleri belli oldu mu?

Önlisans eğitimini bitiren öğrenciler, lisans eğitimini tamamlayabilmek için DGS sınavına girmeleri gerekiyor. Bu sebeple öğrencilerin ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'ndan yeterli puanı almaları lazım. Sınav zamanı yaklaşırken öğrenciler, DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu diye merak etmeye başladı. Peki ÖSYM AİS giriş sisteminde DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ÖSYM giriş şifresi nasıl değiştirilir?

DGS GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

DGS giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan DGS giriş belgelerinin 18-21 Haziran tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan sınavın sonuçları, 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Öğrenciler, ÖSYM başvuru bürolarından aldıkları geçici şifreyle http://ais.osym.gov.tr sitesine girerek bilgileri sağdaki T.C. kimlik no ve şifre kısmını doldurmaları gerekiyor. Sol tarafta şifre yenileme ekranı belirince öğrenciler rahatlıkla şifrelerini kalıcı olarak değiştirebilir. Böylelikle öğrencilerin başvuru için ÖSYM bürolarına gitmeleri gerekmez.