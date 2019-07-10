ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi yani ALES başvuruları bugün başladı. Yayınlanan ALES başvuru kılavuzuna göre ALES, 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES başvuruları,9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Peki ALES 2 başvurusu nasıl yapılır? ALES ücreti ne kadar? ALES ücreti en geç ne zaman ödenebilir? İşte 2019 ALES ile ilgili detaylar haberimizde...

ALES 2019 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı ALES kılavuzunda başvuruların elektronik ortamda yapılacağı belirtildi. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır: a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi • Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES ÜCRETİ NE KADAR?

ALES ücreti 120 TL'dir. Ücret ödemesi için son gün 18 Temmuz 2019 olarak belirtilmiştir.

ALES ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

ALES başvuru ücretini bankadan ödemek isteyen adaylar T.C. kimlik numarasıyla birlikte sınav ücretini yatıracağını görevliye bildirmesi ve banka dekontunu saklamaları gerekir.

ALES başvuru ücretini yatırabileceğiniz bankalar şunlar:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilir. Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.