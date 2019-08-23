ÖSYM Başkanı 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu! KPSS sonuçları bugün açıklanacak mı?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan 2019 KPSS sonuçlarının ilan tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. 14 – 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS 2019 sonuçlarının 29 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavları yapılan 2019 KPSS sonuçlarının 23 Ağustos'ta açıklanmasını bekleyen adaylara ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçları 29 Ağustos'ta açıklayacaklarını söyleyerek duruma netlik kazandırdı.

Aygün açıklamasında; ''Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.