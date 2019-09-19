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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS ek tercih açıklaması! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercihlerini yapan adaylar, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırıyor. Ek tercihler 5 – 11 Eylül tarihleri arasında alındı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Üniversite yerleştirmeler ne zaman açıklanacak? 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 YKS ek yerleştirme…

19.09.2019 13:46ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS ek tercih açıklaması! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanıyor mu? YKS ek yerleştirme için ek tercihler, 5 Eylül tarihinde başladı ve işlemler 11 Eylül itibari ile sona erdi. Ek yerleştirme ücretleri ise 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar yatırıldı. ÖSYM tarafından yapılan YKS ek yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Eylül 5 – 11 tarihleri arasında yapılan ek yerleştirme işlemlerinin sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuçların yayın tarihine dair ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından açıklamada bulunarak, 19 Eylül Perşembe günü ek tercih sonuçlarının açıklanacağını belirtti.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri bulunacak.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eylül, Gündem, Eğitim, Güncel

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