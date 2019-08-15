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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, çalıştaya katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

15.08.2019 21:27 ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, çalıştaya katıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen çalıştaya katıldı.
Giresun Üniversitesince Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler, Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Şebinkarahisar'daki Yüksekokulların Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu çalıştay gerçekleştirildi.
Konferans salonundaki çalıştaya ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
Çalıştayda konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Giresun Üniversitesine gereken katkıyı vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
Aygün, önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirterek, "Üzerimize düşen ne varsa elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Her zaman ulaşılabiliriz." dedi.

Şebinkarahisar, halis aygün, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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