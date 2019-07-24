Haberler» Güncel» Haber

ÖSYM'den YKS tercih sürecindeki adaylara hatırlatma

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sürecine ilişkin hazırlanan video ile adaylara hatırlatmalarda bulundu.

24.07.2019 20:03 ÖSYM'den YKS tercih sürecindeki adaylara hatırlatma
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sürecine ilişkin hazırlanan video ile adaylara hatırlatmalarda bulundu.
Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS tercih sürecindeki adaylarımıza bazı hatırlatmalar" mesajıyla, 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik video paylaştı.
ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilen 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu'nun dikkatli şekilde okunmasının istendiği videoda, elektronik ortamda yapılan tercih işlemi sırasında gerekli şifrenin başkalarıyla paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.
Yükseköğretim programlarına başvurabilmek için en az kaç puan alınması gerektiği bilgisinin verildiği videoda, ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puan türünde en az 150, özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT puan türünde en az 150, merkezi genel yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerektiği hatırlatıldı.
Videoda, 23-29 Temmuz tarihlerindeki tercih süresi içinde, yapılan tercihlerin güncellenebilme imkanı olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılmayan tercihlerin geçersiz sayılacağı uyarısında bulunuldu.
Engelli adaylara yönelik önerilerin yer aldığı videoda, özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımının nasıl olacağı noktasında da bilgi veriliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, halis aygün, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
20:44   Oyun bağımlılığına kısa filmle dikkat çektiler
20:44   SPOR Erol Bedir: Deniz Türüç 2-3 gün içinde kararını verecek -1
20:43   EDİRNE KARAMOLLAOĞLU HAKAN ATİLLA'NIN TUTUKLULUĞU HUKUKSUZDU
20:42   - Porto Riko Valisini protesto eden Ricky Martin'e Jennifer Lopez'den destek
20:41   Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı (2)
20:41   Matematik "Durakta Matematik" projesiyle sevdirilecek
20:41   Lübnan'dan BMGK'ye "İsrail'in tehditlerine sessiz kalmama" çağrısı