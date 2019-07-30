ÖSYM DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru ekranı açıldı!

ÖSYM, aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinden 2019-DUS ve 2019-STS Diş Hekimliği sınavları için başvuruların alındığı duyurdu. 29 Eylül 2019'da yapılacak sınavlar için DUS ve STS başvuru kılavuzları da ÖSYM resmi sayfasından yayımlandı. Peki DUS ve STS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?

2019 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2019-DUS)

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yani 2019-DUS, ÖSYM tarafından 29 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. DUS başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) Başvuru Kılavuzu

SINAV TARİHİ : 29 Eylül 2019

BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Temmuz - 8 Ağustos 2019

(Ücret ödeme için son gün, 9 Ağustos 2019)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 216,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 324,00 TL

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ : 20,00 TL

2019 DİŞ HEKİMLİĞİ SEVİYE TESPİT SINAVI (2019-STS Diş Hekimliği)

2019 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği), 29 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular, 30 Temmuz-08 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar,başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 13.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

2019-Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) Başvuru Kılavuzu

BAŞVURU SÜRESİ : 30 Temmuz - 8 Ağustos 2019

(Ücret ödeme için son gün, 9 Ağustos 2019)

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 29 Eylül 2019, 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 216,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 324,00 TL