ÖSYM, e-YDS sınav sonuçlarını açıkladı! YDS-2 ne zaman?

Adayların 22 Ağustos'ta giriş belgelerine ulaştıkları ve 24 Ağustos'ta online şekilde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YDS ne zaman? YDS 2 sınavı ne zaman? İşte detaylar…

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 24 Ağustos'ta internet ortamında yapılan e-YDS sınav sonuçlarını erişime açtı. Öte yandan sınava ait soru kitapçığının da bir kısmı adaylarla paylaşıldı. Sınava girenler, sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

e-YDS SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

Sınava ilişkin yapılan açıklama şöyle: ''24 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 24 Ağustos 2019 tarihinde saat 18.05'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.''

YDS-2 NE ZAMAN?

Yine ÖSYM'nin düzenlediği YDS, 8 Eylül 2019'da gerçekleşecek, sonuçları ise 1 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.