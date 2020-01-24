ÖSYM, EKPSS sınav başvuruları başladı! EKPS sınavına nasıl başvurulur?

ÖSYM'nin http://www.ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru işlemlerrini yapacak adaylar, EKPSS başvuru ücretini de araştırıyor. Ayrıca kuraya katılacak adaylar için başvuru tarihi ise 28 Nisan-12 Mayıs 2020 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi de 11- 12 Mart şeklindedir. EKPSS sınavı hakkında detaylı bilgi haberimizde...

EKPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM, EKPSS için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. 2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS), 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak ve sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

EKPSS sınavı başvurusu için tıklayın...

EKPSS SINAVI BAŞVURULARI

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/Kura için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar başvurularını, ÖSYM'nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

Ancak; ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunmayan, eğitim bilgileri MEB e-Okul, YÖKSİS veya ÖSYM arşivi kaynaklı olmayan (KKTC ilköğretim-ortaöğretim kurumları, yurtdışı okullar, Bakanlıklara bağlı yükseköğretim kurumları, askeri okullar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden 0 ile başlayan yabancı uyruklunumarası edinen adaylar ile Kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi olmayan veya bu bilgisinde değişiklik olan ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulundan (okulu; Özel Eğitim Okulu (III. Kademe)/Özel Eğitim Uygulama Okulu (III. Kademe) veya Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi olanlar ile bu okullarda uygulanan özel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi; Orta Ağır Otistik Engelliler, Orta Ağır Zihinsel Engelliler, Birden Fazla Engelliler (Orta-Ağır Zihinsel), Birden Fazla Engelliler (Orta-Ağır Otizm) olanlar dahil) mezun olanlar veya bu öğrenimlerine devam edenler),EKPSS/Kura için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya var olan bilgisinde değişiklik bulunan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

EKPSS başvuru kılavuzu için tıklayın...

EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir ("Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınmış "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi "Hafif düzeyde (ÖGV)" ve üzeri olanlar dahil). Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar.