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ÖSYM geçen yıla ait bazı sınavların sorularını erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2018'deki DGS, KPSS, TUS, DUS, ALES ve YDS'nin tüm sorularını yayınladı.

12.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:54ÖSYM geçen yıla ait bazı sınavların sorularını erişime açtı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2018'deki DGS, KPSS, TUS, DUS, ALES ve YDS'nin tüm sorularını yayınladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "http://www.osym.gov.tr" adresinde yer alan "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden 2018 yılının soruları erişime açılan sınavlar şöyle:
"Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2-3), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar dönemi ve YDS/3)"

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Kaynak: AA

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