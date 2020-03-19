ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi?
ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi?
19.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:43
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.
Buna göre, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül 'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.
Buna göre, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül 'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.
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Kaynak: Euronews.com